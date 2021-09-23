Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Опрос: Украинцы считают, что судьба ОРДЛО и Крыма зависит от России

23 сентября 2021, 16:29

Опрос: Украинцы считают, что судьба ОРДЛО и Крыма зависит от России

Более половины опрошенных украинцев считают, что завершение конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (67,2%) и вокруг оккупированного Крыма (64,5%) будет зависит от РФ и ее позиции. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Харьковским институтом социологических исследований при сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA с марта по апрель 2021 года. Исследование презентовано в Офисе президента Украины.

Около трети опрошенных указывают, что конфликт должен быть решен Украиной (35,6% по ОРДЛО и 30,9% по Крыму). Значительно меньше тех, которые надеются на усилия европейских стран (14% по ОРДЛО и 11,7% по Крыму) и США (16,8% и 14% соответственно).

Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных (23,5% скептически настроены). Относительно перспектив возвращения Крыма 57,5% считают, что такое возвращение возможно, а 36,9% считают Крым потерянным для Украины.

Среди наиболее важных шагов на пути к восстановлению мира в Украине респондентами была указана необходимость разработки национальной стратегии прекращения вооруженного конфликта и восстановления мира (38%), улучшение информирования людей в Крыму и ОРДЛО о событиях в Украине (25,6%), создание возможности для диалога с обычными людьми из Крыма и ОРДЛО (22,7%).

По мнению большей части опрошенных (74,4%), инициатором создания государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру должен стать президент Украины. Куда меньшее количество респондентов ждет этого от Кабинета министров (31%) и Верховной Рады Украины (34,3%). В то же время каждый десятый украинец (10,7%) не считает нужным что-то делать, пока не закончится вооруженный конфликт, столько же респондентов (9,4%) не имеют мнения по этому поводу.

Более половины опрошенных (54%) указывают на то, что Украина не должна идти на компромиссы ради завершения конфликта на территории временно оккупированных ОРДЛО.

В то же время среди возможных компромиссов респонденты отмечали:

  • предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины (13%)
  • предоставление ОРДЛО расширенных экономических полномочий в составе Украины (9,2%)
  • предоставление русскому языку статуса второго государственного (8,5%)
  • предоставление независимости самопровозглашенным республикам (5%)
  • амнистия всех, кто служил в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном Крыму и/или ОРДЛО (4,8%)
  • отказ Украины от членства в НАТО (4,1%)
  • отказ от курса евроинтеграции Украины (2,8%)
  • признание Крыма территорией РФ (2,2%)

Опрос проводился по заказу проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН и финансируется министерством иностранных дел Дании. Методология: face-to-face интервью среди людей старше 18 лет в каждой области Украины и отдельно Киеве. Объем выборочной совокупности составляет 10 000 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 1% для Украины в целом и 5% для каждой отдельной области Украины и города.

Еще по теме

Прочее
Опрос конфликт на Донбассе оккупация Крыма

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
19:22
«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида
16:34
Мобильный оператор «ДНР» повышает цены на самые доступные тарифные планы
11:33
«ДНР» заявила о 727 новых случаях COVID-19, 31 пациент скончался
09:11
«ЛНР»: Еще 271 человек заболел и 24 умерли от COVID-19
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
12:57
В Донецке мужчина взорвал гранату под дверью из-за «ревности»
11:43
Микроавтобус Ростов — Горловка попал в ДТП в России. Есть погибшие
все новости
17:34
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
17:10
В Мариуполе и Краматорске рассказали о ситуации с вакцинацией учителей и воспитателей
16:53
ООН: У законопроекта о переходном периоде есть недостатки
16:43
«Мэру» Макеевки от «ДНР» сообщили о подозрении в сепаратизме
16:30
«Шахтер» открывает фан-шоп на стадионе в Киеве
16:29
Опрос: Украинцы считают, что судьба ОРДЛО и Крыма зависит от России
16:22
Украина передала в ОРДЛО останки мужчины, погибшего под Славянском в 2014 году
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
15:42
На сто больных в день: В Донецкой ОГА рассказали о росте заболеваемости ковидом
15:03
Инспекция МАГАТЭ в ОРДЛО должна пройти до конца года — Арестович
14:39
В миссии ООН по правам человека обеспокоены угрозой экспроприации жилья «ДНР»
14:30
Закон о деолигархизации принят
13:59
Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
13:29
COVID-19 на Луганщине: 333 новых случая за сутки, треть из них — в Северодонецке
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция