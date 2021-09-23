Опрос: Украинцы считают, что судьба ОРДЛО и Крыма зависит от России

Более половины опрошенных украинцев считают, что завершение конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (67,2%) и вокруг оккупированного Крыма (64,5%) будет зависит от РФ и ее позиции. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Харьковским институтом социологических исследований при сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA с марта по апрель 2021 года. Исследование презентовано в Офисе президента Украины.



Около трети опрошенных указывают, что конфликт должен быть решен Украиной (35,6% по ОРДЛО и 30,9% по Крыму). Значительно меньше тех, которые надеются на усилия европейских стран (14% по ОРДЛО и 11,7% по Крыму) и США (16,8% и 14% соответственно).



Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных (23,5% скептически настроены). Относительно перспектив возвращения Крыма 57,5% считают, что такое возвращение возможно, а 36,9% считают Крым потерянным для Украины.



Среди наиболее важных шагов на пути к восстановлению мира в Украине респондентами была указана необходимость разработки национальной стратегии прекращения вооруженного конфликта и восстановления мира (38%), улучшение информирования людей в Крыму и ОРДЛО о событиях в Украине (25,6%), создание возможности для диалога с обычными людьми из Крыма и ОРДЛО (22,7%).



По мнению большей части опрошенных (74,4%), инициатором создания государственного плана действий по переходу от состояния вооруженного конфликта к миру должен стать президент Украины. Куда меньшее количество респондентов ждет этого от Кабинета министров (31%) и Верховной Рады Украины (34,3%). В то же время каждый десятый украинец (10,7%) не считает нужным что-то делать, пока не закончится вооруженный конфликт, столько же респондентов (9,4%) не имеют мнения по этому поводу.



Более половины опрошенных (54%) указывают на то, что Украина не должна идти на компромиссы ради завершения конфликта на территории временно оккупированных ОРДЛО.



В то же время среди возможных компромиссов респонденты отмечали:

предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины (13%)

предоставление ОРДЛО расширенных экономических полномочий в составе Украины (9,2%)

предоставление русскому языку статуса второго государственного (8,5%)

предоставление независимости самопровозглашенным республикам (5%)

амнистия всех, кто служил в незаконных вооруженных формированиях в оккупированном Крыму и/или ОРДЛО (4,8%)

отказ Украины от членства в НАТО (4,1%)

отказ от курса евроинтеграции Украины (2,8%)

признание Крыма территорией РФ (2,2%)

Опрос проводился по заказу проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН и финансируется министерством иностранных дел Дании. Методология: face-to-face интервью среди людей старше 18 лет в каждой области Украины и отдельно Киеве. Объем выборочной совокупности составляет 10 000 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 1% для Украины в целом и 5% для каждой отдельной области Украины и города.