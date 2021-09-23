«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам тюрьмы за «госизмену»

Так называемый «верховный суд» при группировке «ЛНР» приговорил жителя Луганска к 13 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в «государственной измене». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».



В «ведомстве» утверждают, что мужчина был якобы завербован СБУ в начале 2017 года и в течение двух лет собирал и передавал информацию о близких родственниках одного из руководителей «государственных учреждений» Луганска, являющихся сотрудниками «правоохранительных органов ЛНР». В результате он должен был якобы похитить этих людей и переправить их на подконтрольную Украине территорию для передачи сотрудникам СБУ.



Также «прокуратура» обвинила луганчанина в «подборе и вербовке» кандидатов из числа силовиков «ЛНР», которым он предложил воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома».



Как отмечается, мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы,, при этом он свою вину не признал.