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Готовили диверсии: В зоне ООС обнаружили три схрона с боеприпасами и взрывчаткой

23 сентября 2021, 19:57

Готовили диверсии: В зоне ООС обнаружили три схрона с боеприпасами и взрывчаткой

Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три схрона, обустроенных боевиками. Из тайников изъяли 1 кг пластида с взрывным запалом, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» для совершения диверсий на территории региона.

В частности, схрон нашли в заброшенном гараже в Лисичанске на Луганщине. Там выявили: 125 гранатометных выстрелов различных модификаций, 10 гранат РКГ-3 и Ф-1, более 2,6 тыс. патронов, в том числе для крупнокалиберного оружия.

С другом тайнике, оборудованном вблизи насосной станции на въезде в Лисичанск, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

На Донетчине в Мариуполе, в русле реки Кальчик, обнаружили тайник с почти 4 тысячами патронов разного калибра.

СБУ проводит расследование по данным фактам.

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