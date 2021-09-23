Сотруднику ГБР сообщено о подозрении в халатности, которая привела к потере почти 5 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту служебной халатности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн», — сказано в сообщении.



Из-за действий сотрудника ГБР государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн грн.