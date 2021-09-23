Из Афганистана прилетел самолет с эвакуированными украинцами

В аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Афганистана, доставивший эвакуированных украинских граждан и членов их семей. Об этом сообщает Минобороны.



«На борту находятся 96 человек, среди которых граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, члены их семей, а также лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада», — отметила замминистра обороны Анна Маляр во время встречи самолета в аэропорту.



Она заверила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.