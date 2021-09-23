Экс-чиновник «Первомайскугля» предстанет перед судом за необоснованную выплату 300 тысяч гривен

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего первого замгенерального директора ГП «Первомайскуголь». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в августе 2018 года обвиняемый подписал документы о предоставлении не предусмотренной возвратной финансовой помощи.



«Денежные средства со счета угольного предприятия в интересах другого должностного лица шахты переведены безосновательно. Противоправные действия нанесли охраняемым законом интересам государства 300 тыс. грн убытков», — говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования средства возмещены в полном объеме.



Экс-чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).



Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.