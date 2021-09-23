Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября

23 сентября 2021, 22:52

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировали 520 случаев коронавируса. Умерли четверо ранее заболевших. За все время исследований выявлено 97 876 заболевших COVID-19. Из них 91 862 человека выздоровели, а 2 560 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 552 заболевших, умерли 40 человек. Всего группировка «ДНР» признает 64 031 случай COVID-19. Из них 50 571 человек выздоровел, летальных случаев — 4685.

В Луганской области COVID-19 подтвердили у 333 человек. От осложнений умерло еще пятеро больных. За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 31 842 человек: выздоровели — 27 610 человек, умерли — 1 056.

В отдельных районах Луганской области выявили 233 заболевших, 25 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 11 936 заболевших: 8 979 человек выздоровели, а 1 203 — умерли.

Боевые действия

С 1 февраля по 31 июля на Донбассе зафиксировано 62 погибших и раненых среди мирных жителей, что на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Права человека

На территории, контролируемой группировками «Л-ДНР», женщины и дети лишены поддержки для защиты от насилия в семь, говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине.

В докладе мониторинговой миссии говорится, что проект закона о переходном правосудии имеет «некоторые позитивные положения», но при этом в нем есть недостатки.

Принудительный военный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» наталкивает местных мужчин на смертельную опасность, также отмечают в докладе правозащитники.

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».

Общество

Группировка «ДНР» заявляет, что свезла на избирательные участки на выборах в Госдуму России 150 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области.

Визит инспекторов МАГАТЭ во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей должен состояться до нового года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Главе «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Украинская сторона передала останки мужчины, погибшего в районе Славянска, его матери на неподконтрольную территорию. Украина просила передать из ОРДЛО останки украинского военного в рамках сегодняшней гуманитарной акции, однако боевики отказались.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября
18:33
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
19:22
«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида
16:34
Мобильный оператор «ДНР» повышает цены на самые доступные тарифные планы
11:33
«ДНР» заявила о 727 новых случаях COVID-19, 31 пациент скончался
09:11
«ЛНР»: Еще 271 человек заболел и 24 умерли от COVID-19
22:53
Заместителю «мэра» Донецка объявлено о подозрении
21:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 сентября
16:27
В Луганске еще семь школ перейдут на дистанционное обучение
14:20
«ДНР» не будет открывать КПВВ под Донецком 24 сентября
все новости
23:47
В МВД назвали основную версию покушения на Шефира
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября
21:56
Экс-чиновник «Первомайскугля» предстанет перед судом за необоснованную выплату 300 тысяч гривен
21:20
Из Афганистана прилетел самолет с эвакуированными украинцами
21:04
Гармаш: Украина также просила передать останки военного, но боевики отказались
20:32
Расследователь Bellingcat рассказал, почему сорвалась спецоперация по «вагнеровцам»
20:17
Сотруднику ГБР сообщено о подозрении в халатности, которая привела к потере почти 5 млн грн
19:57
Готовили диверсии: В зоне ООС обнаружили три схрона с боеприпасами и взрывчаткой
19:22
В ООН заявили о критическом положении жертв домашнего насилия в ОРДЛО
18:54
Зеленский лидирует в президентском рейтинге
18:33
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
18:21
В Лисичанске массово отключат от отопления за долги
17:50
На Донбассе боевики один раз обстреляли украинских военных
17:34
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
17:10
В Мариуполе и Краматорске рассказали о ситуации с вакцинацией учителей и воспитателей
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция