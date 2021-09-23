По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировали 520 случаев коронавируса. Умерли четверо ранее заболевших. За все время исследований выявлено 97 876 заболевших COVID-19. Из них 91 862 человека выздоровели, а 2 560 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 552 заболевших, умерли 40 человек. Всего группировка «ДНР» признает 64 031 случай COVID-19. Из них 50 571 человек выздоровел, летальных случаев — 4685.



В Луганской области COVID-19 подтвердили у 333 человек. От осложнений умерло еще пятеро больных. За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 31 842 человек: выздоровели — 27 610 человек, умерли — 1 056.



В отдельных районах Луганской области выявили 233 заболевших, 25 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 11 936 заболевших: 8 979 человек выздоровели, а 1 203 — умерли.



Боевые действия



С 1 февраля по 31 июля на Донбассе зафиксировано 62 погибших и раненых среди мирных жителей, что на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.



Права человека



На территории, контролируемой группировками «Л-ДНР», женщины и дети лишены поддержки для защиты от насилия в семь, говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине.



В докладе мониторинговой миссии говорится, что проект закона о переходном правосудии имеет «некоторые позитивные положения», но при этом в нем есть недостатки.



Принудительный военный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» наталкивает местных мужчин на смертельную опасность, также отмечают в докладе правозащитники.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Общество



Группировка «ДНР» заявляет, что свезла на избирательные участки на выборах в Госдуму России 150 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области.



Визит инспекторов МАГАТЭ во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей должен состояться до нового года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Главе «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.



Украинская сторона передала останки мужчины, погибшего в районе Славянска, его матери на неподконтрольную территорию. Украина просила передать из ОРДЛО останки украинского военного в рамках сегодняшней гуманитарной акции, однако боевики отказались.



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