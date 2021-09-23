В МВД назвали основную версию покушения на Шефира

Правоохранители рассматривают политические мотивы за основную причину покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, по словам которого, авто Шефира обстреляли, чтобы запугать президента Владимира Зеленского и его окружение.



«На сегодня я могу сказать одно — что есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу небезопасности для президента и его ближайшего окружения», — сказал Геращенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» вечером 23 сентября.



Геращенко считает, что «киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно», и преступление «готовилось давно».



Оружие, из которого стреляли по автомобилю пока не найдено, продолжается отработка территории леса, откуда велся обстрел.



«Сейчас взяты уже записи с видеокамер из домов, которые расположены вокруг леса, сам лес — это 430 га, это больше 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывания, чтобы пытаться найти оружие или какие-то другие зацепки. Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, кто из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, а и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном», — рассказал Геращенко.