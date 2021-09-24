Бывший боевик «ДНР» пытался сбежать из российской тюрьмы с боем. Спустя 4 часа его ликвидировали

В колонии строгого режима №2 Курганской области РФ отбывающий наказание за убийство бывший боевик «ДНР» Александр Литвинов с позывным «Балтика» попытался с боем прорваться на волю. Он убил начальника караула, тяжело ранил другого сотрудника, а потом, вооружившись самодельными гранатами, отбивался от тюремного спецназа.
Об этом сообщает lenta.ru. Как передает российское издание, заключенному четыре часа удавалось удерживать оборону.
(Александр Литвинов — экс-боевик «ДНР», осужден в РФ за убийство и грабеж. Источник: Лента.ру)
В ИК-№2 или «Просвете» Литвинов успел отсидеть примерно год. За это время он освоился и начал подготовку к побегу. Как сообщается, Литвинов из подручных средств сумел изготовить запас боеприпасов.
Журналисты так описывают хронологию событий: ранним утром 12 августа, в 6 утра, Литвинова при плановом осмотре на месте не обнаружили. Вскоре сотрудники колонии начали его поиски. В 10:00 один из сотрудников колонии полез на чердак над швейным цехом и там нашел Литвинова.
«Заключенный пырнул его заточкой в грудь, прапорщик начал кричать и звать на помощь, к нему на подмогу кинулся начальник отдела безопасности колонии. Как только он попал на чердак, бывший боевик несколько раз пырнул и его. Литвинов не пытался добить их, но в то же время не позволял уйти. Один из них позже все же скончался в больнице», — говорится в материале.
Заключенный с чердака стал закидывать самодельными гранатами других сотрудников колонии, стоявших внизу. Позже Литвинов поджег опилки, складированные в промзоне, а когда приехала пожарная машина, он забросал ее коктейлями Молотова.
(Исправительная колония №2 села Просвет Курганской области РФ. Источник: СК РФ)
Прибывший по вызову администрации колонии спецназ убил буйствовавшего заключенного, его в 16:00 застрелил снайпер. Уже после смерти «Балтики» силовики провели обыск и нашли в тайнике схрон. Из него изъяли 34 самодельные гранаты и «коктейли Молотова», а также самодельное ружье.
«Лента» отмечает, что это не единственный инцидент в ИК-2, произошедший за последние два года. В сентябре 2019 года двое зэков жестоко избили ломом и деревянным брусом осужденного из своего отряда, а потом изнасиловали его. Мужчина вскоре умер от полученных травм. Но начальство колонии усидело на своих местах, дело о халатности, повлекшей смерть осужденного, против сотрудников учреждения не возбудили.
А меньше чем через год в этой колонии заключенный, отбывавший срок за убийство, зарезал другого зэка. Мотивом расправы стала личная неприязнь — убитый сидел за изнасилование несовершеннолетней, что по тюремным понятиям считается одним из худших преступлений. (Остальные заключенные презирают таких, заставляя выполнять самую грязную работу, например, уборку туалетов — ред.)
Весной 2021 года двое заключенных зашили себе рот и объявили голодовку в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии, говорится в материале «Ленты». Только после этого были приняты кадровые решения.
«ИК-2 — это черный лагерь, там зэки сами кого хочешь закошмарят. Там люди долго не живут. Видимо, Литвинов понимал, что живым оттуда не выйдет, поэтому только на побег и рассчитывал», — говорит собеседник издания, бывший заключенный колонии, расположенной в селе Просвет Курганской области РФ.
Чем осужденный занимался на Донбассе?
Как говорится в материале, Александр Литвинов родился в Макеевке Донецкой области. Ему было 43 года. Когда там начались военные действия, он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР», взяв позывной «Балтика». Литвинов был сапером-подрывником и снайпером. В 2016 году он покинул ОРДО и уехал в село Красный Уралец Курганской области, где жили его дальние родственники. Детей у Литвинова не было, в селе со временем он нашел себе сожительницу. Вместе с тем, все это время он был безработный.
За что был осужден Александр Литвинов?
Издание сообщает, что в декабре 2017 года в селе Красный Уралец пропала пожилая женщина, работавшая страховым агентом. Вскоре ее тело нашли в подлеске. Подозреваемым оказался Александр Литвинов. В ходе расследования правоохранители установили, что бывший боевик «ДНР» жестоко избил дубинкой или палкой пожилую женщину, задушил ее, а тело вывез на санках в безлюдное место. Мотивом убийства стала корысть — у погибшей были похищены ювелирные изделия и 43 тысячи рублей ($590). Литвинов свою причастность к убийству отрицал.