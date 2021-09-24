Бывший боевик «ДНР» пытался сбежать из российской тюрьмы с боем. Спустя 4 часа его ликвидировали

В колонии строгого режима №2 Курганской области РФ отбывающий наказание за убийство бывший боевик «ДНР» Александр Литвинов с позывным «Балтика» попытался с боем прорваться на волю. Он убил начальника караула, тяжело ранил другого сотрудника, а потом, вооружившись самодельными гранатами, отбивался от тюремного спецназа.



Об этом сообщает lenta.ru. Как передает российское издание, заключенному четыре часа удавалось удерживать оборону.

(Александр Литвинов — экс-боевик «ДНР», осужден в РФ за убийство и грабеж. Источник: Лента.ру)



В ИК-№2 или «Просвете» Литвинов успел отсидеть примерно год. За это время он освоился и начал подготовку к побегу. Как сообщается, Литвинов из подручных средств сумел изготовить запас боеприпасов.



Журналисты так описывают хронологию событий: ранним утром 12 августа, в 6 утра, Литвинова при плановом осмотре на месте не обнаружили. Вскоре сотрудники колонии начали его поиски. В 10:00 один из сотрудников колонии полез на чердак над швейным цехом и там нашел Литвинова.



«Заключенный пырнул его заточкой в грудь, прапорщик начал кричать и звать на помощь, к нему на подмогу кинулся начальник отдела безопасности колонии. Как только он попал на чердак, бывший боевик несколько раз пырнул и его. Литвинов не пытался добить их, но в то же время не позволял уйти. Один из них позже все же скончался в больнице», — говорится в материале.



Заключенный с чердака стал закидывать самодельными гранатами других сотрудников колонии, стоявших внизу. Позже Литвинов поджег опилки, складированные в промзоне, а когда приехала пожарная машина, он забросал ее коктейлями Молотова.