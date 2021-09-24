На Донетчине резко возросло число нарушений: боевики проводили стрельбы

В Донецкой области СММ зафиксировала 745 нарушений режима прекращения огня, в то время как за предыдущий отчетный период — 117 нарушений. Об этом сообщается в отчете миссии.



В частности, патрули зафиксировали 160 взрывов.



Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи подконтрольных властям Широкино, Светлодарска, а также вблизи неподконтрольных Горловки и Софиевки.



«Нарушения в районе Софиевки, по оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года», — говорится в отчете.



За предыдущий отчетный период зафиксировано 117 нарушений режима прекращения огня, некоторые из них также произошли в районе Софиевки.