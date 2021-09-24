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Луганская область через 2-3 недели может оказаться в «красной зоне»

24 сентября 2021, 14:25

Луганская область через 2-3 недели может оказаться в «красной зоне»

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% — рост новых случаев заболевания, 51% — рост госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня», – сказал он на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

Кузин напомнил, что решением от 21 сентября все 25 регионов Украины были переведены в «желтый» уровень эпидопасности. Однако сейчас уже есть ряд областей, которые рискуют оказаться в «красной зоне». Среди них — Луганская область.

«Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании», — указал главсанврач.

В то же время Кузин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, — 19% от количества коек с кислородом.

При этом Кузин подчеркнул, что 95% госпитализированных пациентов в больницах – не вакцинированы.

Главсанврач также сообщил, что штамм «дельта» является преобладающим.

«Почти в каждом регионе штамм "дельта" регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей», — сказал он.

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