Прокуратура подозревает троих силовиков в пытках людей в Донецке

В Донецкой области двух бывший военнослужащим ВСУ и бывшему сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. Мужчин подозревают в ряде преступлений, которые квалифицированы ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.



Все трое подозреваются в участии незаконных вооруженных формирований. Один руководит подразделением «МГБ ДНР» в Харцызске, второй подозреваемый занимается контрразведкой «МГБ ДНР» в Харцызске, а третий — военный комендант при «ДНР» в Ясиноватой.



Согласно данным следствия, в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 по май 2015 подозреваемые жестоко обращались с гражданскими заложниками из-за их проукраинских взглядов.



«В ходе проведения допросов и незаконного содержания они применяли к мирным жителям пытки — систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания», — говорится в сообщении прокуратуры.



Следователи ссылаются на ряд международных законов, согласно которым действия подозреваемых являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.



Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

По состоянию на сегодняшний день полиция предъявила уже более 17 заочных подозрений тюремщикам «Изоляции».