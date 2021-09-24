ОБСЕ: Число нарушений тишины на Донбассе снова растет

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает увеличение количества нарушений режима прекращения огня за две недели с 6 по 19 сентября. Наблюдатели зафиксировали 3 742 нарушения по сравнению с 2 494 за предыдущий двухнедельный период.



СММ подтвердила информацию о шести жертвах среди гражданского населения: 4 человека пострадали в результате обстрелов, 1 человек получил осколочные ранения, а еще 1 человек пострадал вследствие детонации взрывоопасного предмета. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала 2021 года достигло 68 человек (15 погибших и 53 раненых). Из них 37 человек пострадали от срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, 9 человек — в результате огня из стрелкового оружия, а еще 22 человека — вследствие обстрелов.



С начала года Миссия подтвердила повреждения 103 гражданских объектов и объектов инфраструктуры.