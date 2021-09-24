За сутки на самоизоляцию отправились почти 7300 учащихся

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у более 400 школьников, еще почти 7,3 тысячи учеников отправились вчера на самоизоляцию. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Укринформ».



«За прошедшие сутки заболело 402 ученики, также 226 учителей. Случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса. Только вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7300 учеников, а в целом с 1 сентября — почти 89 000. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактировали с подтвержденным COVID-случаем», — сказал Кузин.



Он добавил, что на самоизоляцию вчера также было отправлено 240 учителей и школьных работников, а в целом от 1 сентября — 3367.



По словам Кузина, с 1 сентября на самоизоляции находится около 3 тысяч классов, на дистанционном обучении — 145 учреждений среднего образования.

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