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СБУ: «Минобразования ДНР» возглавляет сотрудник органов госбезопасности России

24 сентября 2021, 17:30

СБУ: «Минобразования ДНР» возглавляет сотрудник органов госбезопасности России

Группировка «ДНР» завершает «реформирование» сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ, а «министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, сотрудники спецслужбы установили, что с 2016 года группировка «ДНР» внедряет в образовательной сфере стандарты Российской Федерации. Но институциональная интеграция «ДНР» в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда Президент РФ Владимир Путин издал указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые вузами так называемой «ДНР».

По информации СБУ, представители «ДНР» пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений «ДНР», аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысяч дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.

«Выдача официальных документов РФ организациям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых "ДНР" и "ЛНР"», — отметили в СБУ.

В спецслужбе приводят факты, что российские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе «муниципальных учреждений образования» так называемой «ДНР». Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко многократно посещал ОРДЛО и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию).

У СБУ также есть доказательства, что действующий «министр образования ДНР» Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ.

«Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года — "министром образования ДНР"», — сообщили в СБУ.

В данное время украинская спецслужба проверяет информацию о том, что руководство так называемой «ДНР» ожидает согласования правительства РФ по введению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности «органов и учреждений ДНР» в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации временно оккупированных территорий Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении о подозрении соответствующим лицам.

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