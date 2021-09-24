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Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции и атаковали с беспилотников

24 сентября 2021, 17:53

Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции и атаковали с беспилотников

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает прес-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Новолуганского, Светлодарска, Золотого-4, Лебединского, Водяного. При этом применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Новолуганского НВФ открывали огонь из запрещенних минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино боевики сбросили ВОГ-17 с беспилотных летательных аппаратов.

Потерь среди украинских военных нет.

«Военнослужащие Объединенных сил вели огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение», — добавили в штабе ООС.

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