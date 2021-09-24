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Экс-советник убитого Захарченко, избранный в Госдуму РФ, решил отказаться от мандата

24 сентября 2021, 18:58

Экс-советник убитого Захарченко, избранный в Госдуму РФ, решил отказаться от мандата

Российский писатель Захар Прилепин, который был советником убитого главы «ДНР» Александра Захарченко, откажется от мандата депутата Госдумы РФ. Об этом сообщает российский «РБК» со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду».

«Прилепин передаст свой мандат одному из своих ближайших соратников, Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему региональную группу по Нижегородской области», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается, сам Прилепин приступил к обучению в «Школе губернаторов» и будет ждать предложения возглавить один из регионов России.

В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

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