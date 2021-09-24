Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд по делу МН17 возобновит слушания 1 ноября

24 сентября 2021, 20:29

Суд по делу МН17 возобновит слушания 1 ноября

Суд в Гааге (Нидерланды) с 1 ноября возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ожидается, что с 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, передает «РБК-Украина».

Как сообщила корреспондентка нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман, слушания будут продолжены 1 ноября, включая обсуждение требования о возмещении ущерба.

Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров.

«С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор», — добавила журналистка.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Читайте также:

Отец погибшей в катастрофе рейса MH17 обратился к Путину из зала суда

Еще по теме

Прочее
МН17

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:56
«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида
13:52
В «ДНР» рассказали, что означает свободная торговля с «ЛНР»
13:20
В школах при «ДНР» объявили о каникулах
12:15
«ДНР» обновила статистику заболеваемости ковидом
11:52
На Донетчине резко возросло число нарушений: боевики проводили стрельбы
09:30
Пожар на шахте в Донецке: ищут горняка
09:05
«ЛНР»: 177 заболевших и 18 умерших от COVID-19
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября
18:33
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
13:50
«ДНР» сообщила о росте смертности от ковида
12:30
На двух шахтах Макеевки понадобилась медпомощь работникам
09:37
«ЛНР»: Еще 233 заболевших и 25 умерших от коронавируса
09:20
«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины
19:22
«ДНР» планирует ввести новые ограничения из-за ковида
все новости
20:56
«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида
20:29
Суд по делу МН17 возобновит слушания 1 ноября
20:10
Удаленная идентификация будет доступна не всем пенсионерам из ОРДЛО: Подробности
19:21
США возложили на Россию ответственность за закрытие миссии ОБСЕ на границе с Украиной
18:58
Экс-советник убитого Захарченко, избранный в Госдуму РФ, решил отказаться от мандата
18:39
Поставки угля из ОРДЛО: Арестован один из ключевых участников схемы
17:53
Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции и атаковали с беспилотников
17:30
СБУ: «Минобразования ДНР» возглавляет сотрудник органов госбезопасности России
17:14
Отец погибшей в катастрофе рейса MH17 обратился к Путину из зала суда
16:33
За сутки на самоизоляцию отправились почти 7300 учащихся
15:53
ОБСЕ: Число нарушений тишины на Донбассе снова растет
15:37
На Луганщине — почти 300 заболевших COVID-19, пятеро умерли
15:25
Прокуратура подозревает троих силовиков в пытках людей в Донецке
14:25
Луганская область через 2-3 недели может оказаться в «красной зоне»
13:52
В «ДНР» рассказали, что означает свободная торговля с «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30
Российские выборы и объединение «ЛНР» и «ДНР». Донбасс сегодня ►
18 сентября, 22:28
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в Лиге чемпионов
15 сентября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция