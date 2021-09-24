Суд по делу МН17 возобновит слушания 1 ноября

Суд в Гааге (Нидерланды) с 1 ноября возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Ожидается, что с 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, передает «РБК-Украина».



Как сообщила корреспондентка нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман, слушания будут продолжены 1 ноября, включая обсуждение требования о возмещении ущерба.



Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров.



«С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор», — добавила журналистка.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.