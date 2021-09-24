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Число пострадавших при стрельбе в Пермском университете возросло до 47, стрелок пришел в сознание

24 сентября 2021, 22:24

Число пострадавших при стрельбе в Пермском университете возросло до 47, стрелок пришел в сознание

При стрельбе в Пермском университете 20 сентября пострадало 47 человек. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Анастасия Крутень, передает «Новая газета».

По ее словам, количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, каждый день прибавляется.

«Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии», — сказала она.

Крутень отметила, что состояние всех пациентов, находящихся в стационарах Перми, оценивается как удовлетворительное, а из семи пациентов в Москве пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Глава пермского минздрава также сообщила, что состояние нападавшего улучшилось, он находится в сознании.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил бойню в здании Пермского госуниверситета. Погибли восемь человек, изначально было установлено, что 28 человек получили огнестрельные ранения и различные травмы. Бекмансурова подстрелили при задержании и увезли в реанимацию. 

Как выяснилось, Бекмансуров вырос в семье боевика, и стрелок тренировался на его оружии. По словам соседей, отец воевал в Чечне и на Донбассе.

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