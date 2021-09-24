За подделку документов: СБУ объявила о подозрении руководству «Партии Шария»

Одной из руководительниц «Партии Шария» сообщено о подозрении в подделке документов для регистрации политсилы, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



«У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии"», — говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована «Партия Шария», заявил, что не имеет никакого отношения к ее деятельности и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.



Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины («подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей»), решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.



По информации источников в правоохранительных органах, речь идет о теще блогера Анатолия Шария Алле Бондаренко, сообщает «НВ».

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Впервые политический блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.