По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 602 случая коронавируса. Умерли 16 ранее заболевших. За все время исследований выявили 98 478 заболевших COVID-19. Из них 91 955 человек выздоровели, а 2 567 — умерли.



В отдельных районах Донетчины заявили о 531 новом случае ковида. От осложнений скончались 23 человека. С начала пандемии группировка «ДНР» признает 64 562 случая заболевания COVID-19: 50 817 человек выздоровели, летальных случаев — 4 708. Из-за роста заболеваемости «ДНР» ввела дополнительные карантинные ограничения и перенесла школьные каникулы.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировали 291 новый случай COVID-19. От осложнений умерло еще пятеро больных. Всего ковид подтвержден в 32 133 случаях. Из них 27 663 человека выздоровели, 1061 — умер.



В отдельных районах Луганской области выявили 177 случаев коронавирусной инфекции, 18 человек умерли.

Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 12 113 заболевших: 9117 человек выздоровели, а 1221 — умерли.



Политика



Россия несет полную ответственность за закрытие наблюдательной миссии ОБСЕ в пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк». Об этом заявила представительница США в ОБСЕ.



Российский писатель Захар Прилепин, который был советником убитого главы «ДНР» Александра Захарченко, откажется от мандата депутата Госдумы РФ.



Боевые действия



СММ ОБСЕ отмечает увеличение количества нарушений режима прекращения огня за две недели с 6 по 19 сентября.



Общество



Удаленную идентификацию смогут пройти только те пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц и жителей неподконтрольных территорий, которые имеют паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт.



«Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России, выяснили в СБУ.



В Окружном суде Гааги продолжили выступать родственники пассажиров малайзийского «Боинга» рейса МН17, сбитого над Донецкой областью в 2014 году. Йос Джианоттен, потерявший в этом крушении дочь Лике, в своем выступлении обратился к Владимиру Путину.



По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса на сумму около 1,5 миллиарда гривен взят под стражу один из участников схемы.



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