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В Украине держится высокий показатель заболеваемости ковидом за сутки

25 сентября 2021, 08:45

В Украине держится высокий показатель заболеваемости ковидом за сутки

За пятницу, 24 сентября, в Украине выявили 8 267 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 821 человек, 133 умерли. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 387 550 человек, выздоровели 2 243 209 человек, летальных случаев – 55 557.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

За четверг, 23 сентября, в Украине выявили 9058 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 192 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли.

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