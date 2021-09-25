«ЛНР»: 23 человека умерли от ковида за сутки

За прошедшие сутки, 24 сентября, в отдельных районах Луганской области медики обнаружили 245 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 148 ранее заболевших выздоровели, а 23 человека умерли.



За все время пандемии в ОРДО подтверждают 12 358 заболевших COVID-19. Из этого количества 9265 человек выздоровели, а 1244 умерли.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.