В Мариуполе протестовали против реорганизации детского санатория

Жители Мариуполя 24 сентября вышли в центр города на акцию протеста. Люди не хотят, чтобы реорганизовали детский санаторий «Айболит». Об этом сообщается в сюжете «Мариупольского телевидения».



В акции участвовали родители детей-пациентов и сотрудники детского санатория. На этой неделе они вышли к зданию исполкома.



Сейчас дошкольный санаторий для детей с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии «Айболит» находится на стадии реорганизации. Его присоединяют к другому заведению – областному детскому костно-туберкулезному санаторию имени Крупской. Причиной тому стало решение областной власти, которая считает его содержание нецелесообразным.



Но такая оптимизация возмутила родителей и персонал «Айболита», которые уверены, что такое соседство опасно.



По словам младшей медсестры санатория Лидии Евчиной, детям из этих лечебных заведений нельзя контактировать, ведь больные туберкулезом дети могут служить источником заражения.



В Донецкой областной госадминистрации говорят, что у санатория нет средств на собственное содержание, а нужно более 11 миллионов гривен в год.



«К сожалению, санаторий не имеет ни одного из пакетов, которые существуют для оплаты таких услуг в НСЗУ. Решить этот вопрос почти невозможно, так как здание старое и нуждается в реконструкции. Кроме того, в течение последних лет в санатории снизилось количество детей, которые проходят курс лечения», – рассказала главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям Наталья Коваленко.



Протестующие не считают, что здание санатория находится в плохом состоянии. А что касается снижения количества желающих оздоравливаться, то, по словам одной из работниц санатория, путевку достать очень сложно.



Организаторы акции также сообщили, что продолжат бороться за сохранение санатория и за поддержкой будут обращаться к городской власти.