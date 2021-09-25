Как Мариуполь и Краматорск отмечают день города

Мариуполь и Краматорск сегодня, 25 сентября, отмечают день города. По случаю праздника каждый город устроил массовые мероприятия.
В Краматорске утром стартовал беговой марафон «Наш Краматорск». В забегах приняли участие около 1,8 тысяч человек.
Фото: «КраматорскПост»
Перед началом марафона участников и зрителей развлекали танцевальные коллективы. Об этом пишет «КраматорскПост».
Фото: «КраматорскПост»
Во время спортивного мероприятия гости, и жители города могли погулять по главной площади города, где для них разместили фотозоны, многочисленные аттракционы.
Фото: «КраматорскПост»
Возле памятника Шевченко работает ярмарка меда, а в сквере Шевченко много локаций, где можно научиться петриковской росписи, приобрести сувениры, посмотреть выставку картин.
В Мариуполе для празднования задействованы четыре локации – обновленный парк им. Гурова, пирс, Театральный сквер и площадь Свободы.
Фото: Маріуполь - туристичне місто
Фото: Маріуполь - туристичне місто
В Маруиполе состоялся всеукраинский фестиваль греческой культуры Мега Йорты.
Фото: Маріуполь - туристичне місто
Фото: Маріуполь - туристичне місто
Фото: Маріуполь - туристичне місто
Вечером в Мариуполе и Краматорске выступят украинские артисты, запланирован фейерверк.