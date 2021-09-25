Как Мариуполь и Краматорск отмечают день города

Фото: «КраматорскПост»

Мариуполь и Краматорск сегодня, 25 сентября, отмечают день города. По случаю праздника каждый город устроил массовые мероприятия.



В Краматорске утром стартовал беговой марафон «Наш Краматорск». В забегах приняли участие около 1,8 тысяч человек.

Фото: «КраматорскПост»

Перед началом марафона участников и зрителей развлекали танцевальные коллективы. Об этом пишет «КраматорскПост».

Фото: «КраматорскПост»

Во время спортивного мероприятия гости, и жители города могли погулять по главной площади города, где для них разместили фотозоны, многочисленные аттракционы.

Фото: «КраматорскПост»

Возле памятника Шевченко работает ярмарка меда, а в сквере Шевченко много локаций, где можно научиться петриковской росписи, приобрести сувениры, посмотреть выставку картин.



В Мариуполе для празднования задействованы четыре локации – обновленный парк им. Гурова, пирс, Театральный сквер и площадь Свободы.

Фото: Маріуполь - туристичне місто

Фото: Маріуполь - туристичне місто

В Маруиполе состоялся всеукраинский фестиваль греческой культуры Мега Йорты.

Фото: Маріуполь - туристичне місто

Фото: Маріуполь - туристичне місто

Фото: Маріуполь - туристичне місто

Вечером в Мариуполе и Краматорске выступят украинские артисты, запланирован фейерверк.