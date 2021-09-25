СМИ: Нуланд полетит в Москву к Козаку – ей готовят визу

Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд может получить российскую визу, чтобы посетить Москву в ближайшее время. Об этом пишет издание «Ъ», ссылаясь на свои источники. Предполагается, что Нуланд встретится с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча может произойти уже в октябре.



Ключевой темой встречи Дмитрия Козака и Виктории Нуланд станет тема Украины, убеждены журналисты.



При этом, издание выяснило, что в обмен на снятие ограничений в отношении Виктории Нуланд Москва рассчитывает на ответный жест и ждет от Вашингтона выдачи виз своим дипломатам, которым ранее в них отказали.



Москва, в частности, требует, чтобы США выдали визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен полететь в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, но с осени 2019 года не может получить американскую визу.



Помимо Константина Воронцова, визы не получили еще несколько российских дипломатов, представителей Минобороны и «Роскосмоса».

Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем — как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.



Нуланд запомнилась, в частности, частыми посещениями Украины во время акций протеста в 2013-2014 годах. В то время она как раз курировала в госдепартаменте вопросы, связанные с Европой и Евразией.



В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком существовало соперничество.