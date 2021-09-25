На шахте в Мирнограде погиб 34-летний горняк

В Мирнограде Донецкой области погиб горняк на шахте «5/6» ГП «Мирноградуголь». Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Из Мирнограда сообщают о гибели горняка Малышкина Владимира Александровича 1987 года рождения. Бригадир на шахте "5/6" — он вышел первый день после отпуска. По предварительной информации, Владимир погиб, получив удар током», — написал Волынец на своей Facebook-странице.



Он добавил, что все обстоятельства гибели горняка должна выяснить специальная комиссия.



Волынец отметил, что только за полгода, согласно официальным данным, в Украине на производстве погибли 330 работников. В то же время в Верховной Раде приняты в первом чтении законопроекты, которые ослабляют госконтроль в сфере безопасности труда и позволяют работодателю «самостоятельно решать кто, как и в каких условиях будет на него работать».