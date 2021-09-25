На Луганщине три сотни новых больных коронавирусом и девять умерших за сутки

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 302 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще девять больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболевших выявили: в Лисичанске — 58, Северодонецке — 56, Попасной — 41, Станице Луганской — 40, Старобельске — 26, Рубежном — 21, Сватово — 16, Новоайдаре — 14, Кременной — восемь, Беловодске и Марковке — по семь, Новопскове и Троицке — по три, Белокуракино и Меловом — по одному.



Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять жителей Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Попасной, Мелового. Возраст умерших — от 48 до 84 лет.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 32 435 человек. Из них выздоровели — 27 766 пациентов, умерли — 1 070.