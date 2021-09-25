На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский военный

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как уточняется, в направлении Верхнеторецкого боевики вели огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.



Вблизи Марьинки позиции украинских военных прицельно обстреляли из стрелкового оружия.



В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние его здоровья — удовлетворительное.



По информации штаба ООС, украинские военные открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

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