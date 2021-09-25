Нет запрета отвечать: Залужный рассказал, как ВСУ реагируют на обстрелы боевиков

Украинским военным на Донбассе не запрещается отвечать на обстрелы боевиков. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что «ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял».



По словам Залужного, в сентябре действительно отмечалось обострение, где-то за 14-15 дней было четверо погибших, почти 28 раненых. Причем большинство раненых и погибших в рядах ВСУ были в результате огня боевиков по тыловым подразделениям, которые находятся на 5,5-6 км от линии соприкосновения, а также по командно-наблюдательным пунктам.



Главком ВСУ подчеркнул, что боевики делали это с целью добиться больших потерь и чтобы посеять панику и антивоенные настроения среди населения Украины.



«Вместе с тем хотел бы заметить, что мы фиксируем уменьшение такого количества обстрелов. Если оно было где-то у нас 15, 16, 17, 18 в сутки, то сегодня это 4-5 нарушений режима прекращения огня. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что завершились стратегические учения, которые проводила Российская Федерация — "Запад-2021". Соответственно, было движение и вдоль государственных границ», — сказал Залужный.



Он добавил, что украинские военные тоже действовали, чтобы удалось уменьшить количество этих обстрелов, и опроверг утверждения о якобы запретах ВСУ стрелять в ответ на очередное обострение со стороны боевиков.



«Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет ни одного запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных», — подчеркнул главком ВСУ.



При этом, по его словам, командир самостоятельно принимает решение на месте.