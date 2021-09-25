На Донетчине стартует пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине

В Краматорске начинает работу пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине. Цель проекта — дистанционный патронаж пациентов с помощью специального цифрового устройства, передает «Суспільне. Донбас».



Семейный врач Ольга Пархоменко — одна из первых, кто будет работать с устройством для телемедицины. Рассказывает, что оно имеет искусственный интеллект и будет подсказывать медработнику, какой осмотр для каждого набора симптомов надо провести.

Прибор для телемедицины. Фото: «Суспільне. Донбас»

Управлять цифровым устройством врачи смогут дистанционно, с помощью телефона или планшета. При необходимости к консультации могут привлечь узкого специалиста.



«Это набор медицинских изделий, включающий основной девайс, в том числе термометр и камеру для обзоров, аутоскоп, стетоскоп и шпатель, с помощью которого мы можем осматривать ротовую полость и заднюю стенку глотки», — объясняет технический директор проекта Денис Петрик.



Стоимость одного такого набора — 30 тысяч гривен. За деньги ЮНИСЕФ для Краматорска купили десять штук.



Сейчас пилотный проект по телемедицине от ЮНИСЕФ работает только в Краматорске, говорит главный врач Центра семейной медицины №1 Краматорска Александр Власенко.



«Мы планируем, что медицинская сестра, вместе с этим прибором, может осматривать пациента дома. Это может быть аускультация ("выслушивание" — Ред.), это может быть осмотр ротовой полости, осмотр уха — это отоскопия, а также осмотр кожи. Все это фиксируется на это устройство и передается врачу», — рассказал Александр Власенко.



Услуга бесплатная и станет доступна после того, как с девайсом научатся работать врачи и медсестры.