Почему онлайн-идентификацию не сможет пройти пенсионер с бумажным паспортом, объяснил правозащитник

Удаленную идентификацию для получения пенсий и соцвыплат через приложение «Дія» не получится пройти, если у пенсионера будет только бумажный украинский паспорт. Причину пояснил координатор юридического направления БФ «Восток SOS» Даниил Попков, передает «Радио Свобода».



Правозащитник отметил, что для онлайн-идентификации, к примеру, пенсионерки из Донецка нужна исключительно ID-карта или биометрический заграничный паспорт, иначе «Дія» просто не работает.



«"Дія.Підпис" не получится тогда воспользоваться, потому что документы подтягиваются из реестров Миграционной службы и из полученных новых документов», — отметил Попков.



Он добавил, что для получения ID-карты придется лично выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Кабинет министров принял постановление от 22 сентября № 999, которым вводится возможность удаленной идентификации для пенсионеров-ВПЛ без необходимости личного визита в отделения Ощадбанка. Такая идентификация приравнивается к физической.



Подробно о том, как пройти онлайн-идентификацию — здесь.