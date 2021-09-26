Штаб: Боевики дважды применили запрещенное вооружение

За минувшие сутки, 25 сентября, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В частности, в направлении Верхнеторецкого боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм, вблизи Марьинки — из стрелкового оружия, в районе Лебединского — из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и противотанковых гранатомет, а в сторону Водяного — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



«Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные Минскими договоренностями вооружения», — отметили в штабе.



Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.