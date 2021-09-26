«ЛНР»: 136 заболевших и 15 умерших от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 сентября, в отдельных районах Луганской области медики выявили 136 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 113 ранее заболевших выздоровели, а 15 — умерли.



Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии в ОРДО подтверждают 12 494 заболевших COVID-19. Из этого количества 9378 человек выздоровели, а 1259 умерли.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости коронавирусом на оккупированных территориях.

Читайте также: В Украине коронавирусом инфицировались еще 4647 человек