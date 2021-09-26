На Луганщине ковид подтвердили у 91 человека, двое умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 91 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще двое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 12, Северодонецк — 13, Беловодск и Новопсков — по 1, Кременная — 3, Новоайдар — 27, Попасная — 20, Сватово — 6, Станица-Луганская — 8.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 32 526 случаях. Из них 27 780 пациентов выздоровели, 1072 человек умерли.

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