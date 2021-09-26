Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 99 137 заболевших ковидом. Из них 92 050 человек выздоровели, 2580 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 7636 случай заболевания и 48 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 65 088 заболевших COVID-19: 51 030 человека выписаны, 4728 — скончались. За неделю — 2945 новых случаев болезни и 161 умерший.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 32 526 случаев коронавируса (27 780 человек выздоровели, 1072 — умерли). За неделю — 1687 новых случаев болезни и 31 летальный случай.



Группировка «ЛНР» подтверждает 12 494 случая COVID-19: выписали 9378 человек, 1259 — умер. За неделю — 1321 новый случай болезни и 151 умерший.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Российская сторона считает проблематичным созыв в обозримом будущем очередного саммита лидеров Нормандского формата.



Кремль заявил, что организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским препятствует нежелание Киева выполнять Минские договоренности.



Права человека



На территории, контролируемой группировками «Л-ДНР», женщины и дети лишены поддержки для защиты от насилия в семье, говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине.



В докладе мониторинговой миссии говорится, что проект закона о переходном правосудии имеет «некоторые позитивные положения», но при этом в нем есть недостатки.



Принудительный военный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» наталкивает местных мужчин на смертельную опасность, также отмечают в докладе правозащитники.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



Четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в течение недели. Помимо этого, вследствие подрыва на взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил осколочные ранения.



С 1 февраля по 31 июля на Донбассе зафиксировано 62 погибших и раненых среди мирных жителей, что на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами.



Экономика



Хозяйственный суд Донецкой области 14 сентября открыл производство о банкротстве частного акционерного общества «Енакиевский коксохимпром», расположенный на оккупированной территории.



С 1 октября южноосетинская компания «Внешторгсервис», которая контролирует часть захваченных предприятий на неподконтрольной властям территории Донбасса, изменит название и организационно-правовую форму.



Общество



Группировка «ДНР» заявляет, что свезла на избирательные участки на выборах в Госдуму России 150 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области. В голосовании на выборах в Госдуму РФ участвовали не более 5-8% от общего количества проживающих на неподконтрольном Донбассе, в то время как российские власти ставили «план» в полмиллиона человек. Об этом заявил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



Визит инспекторов МАГАТЭ во временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей должен состояться до нового года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Главе «администрации» Макеевки при группировке «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.



Удаленную идентификацию смогут пройти только те пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц и жителей неподконтрольных территорий, которые имеют паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт.



«Министерство образования ДНР» возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России, выяснили в СБУ.



В Окружном суде Гааги продолжили выступать родственники пассажиров малайзийского «Боинга» рейса МН17, сбитого над Донецкой областью в 2014 году. Йос Джианоттен, потерявший в этом крушении дочь Лике, в своем выступлении обратился к Владимиру Путину.



По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса на сумму около 1,5 миллиарда гривен взят под стражу один из участников схемы.



Отец восемнадцатилетнего Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в здании Пермского госуниверситета (РФ), воевал в разных горячих точках, в том числе, на Донбассе. Соседи Бекмансурова рассказали, что отец студента зарабатывал на жизнь войной. Стрелок тренировался на отцовском оружии, а оружие, из которого он застрелил в вузе шесть человек и ранил еще 19 человек, купил на деньги, подаренные родителями.



Дайджест тв-еженедельников



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