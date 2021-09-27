Штаб заявил о 6 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики обстреляли позиции военных у Лебединского, Марьинки, Нью-Йорка, Водяного и Новолуганского.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Там напомнили, что вчера в результате подрыва на «вражеском неизвестном устройстве» один украинский военный умер, другой — огнестрельное осколочное ранение.



В свою очередь в группировке «ДНР» заявили про обстрел в районе Ужовки (Ленинского).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел в районе Калиново.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.