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Житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за репост сепаратистских публикаций

27 сентября 2021, 10:12

Житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за репост сепаратистских публикаций

51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за размещение сепаратистских публикаций и «пропаганду войны» в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 мариуполец репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» информацию, изложенную интернете ресурсом «Рупор Новороссии».

«В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», — подчеркнули в прокуратуре.

Мариуполец был осужден по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (часть 1 статьи 110, статья 436 Уголовного кодекса).

Ранее прокуратура выдвинула аналогичное подозрение за публикации в соцсети 59-летнему жителю Мариуполя.

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