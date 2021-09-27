На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки

На шахте имени Засядько в Донецке продолжаются поиски горняка, который пропал во время пожара вечером 23 сентября. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Отмечается, что по состоянию на 06:00 27 сентября на шахте проводится выпуск и охлаждение тлеющей горной массы, горючих элементов крепи, продолжается активное тушение.



«Проводится дальнейший поиск не вышедшего на поверхность горняка», — добавили в «МЧС».

Вечером 23 сентября на шахте имени Засядько произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного горняка.



Ранее местные СМИ сообщили, что пропавшего горняка нашли, однако информация оказалась ошибочной.