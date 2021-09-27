Коронавирус в Луганской области: 67 заболевших и трое умерших за сутки

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Луганской области выявили 67 случаев коронавируса. Об этом сообщила облгосадминистрация.



От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 86-летняя женщина из Лисичанска, 79-летняя женщина и 59-летний мужчина из Попасной.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 32 593 заболевших ковидом. Из них 27 786 человек выздоровели, а 1 075 умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 007 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране в стране COVID-19 диагностировали у 2 395 404 человек. Из них выздоровели 2 245 144 пациентов, а умерли 55 720 человек.