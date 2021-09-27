На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда

Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке «ДНР» угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам. Об этом сообщили в «Государственном комитете горного и технического надзора ДНР».



Проверка проходила с 7 по 15 сентября. Уточняется, что было выявлено 439 нарушений правил безопасности и других нормативных документов по охране труда.



В числе основных нарушений — непригодность канатов подъемных установок или их использование без своевременных испытаний, нерабочие парашютные системы состава людских вагонеток на подъемных установках, эксплуатация лебедок с поврежденными канатами и нарушением запанцировок прицепных устройств и другие.



По итогам проверок в 17 случаях запрещена эксплуатация шахтных машин, механизмов и оборудования, связанного с перевозкой людей и грузов.



Кроме того, «из-за отсутствия должного контроля и своевременного устранения нарушений были оштрафованы 15 должностных лиц», к дисциплинарной ответственности привлечены 8 работников.



«Гортехнадзор ДНР» провел проверку после аварии на шахте «Красный партизан» на подконтрольной «ЛНР» территории, где 6 сентября оборвался канат шахтной клети. Погибли 9 горняков, 19 травмированы.