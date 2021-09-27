Еще 163 человека заболели ковидом в Донецкой области

За минувшие сутки, 26 сентября, в Донецкой области выявили 163 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в статистике министерства здравоохранения.



Кроме того, 44 ранее заболевших выздоровели. Новых летальных случаев не зафиксировано.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины диагностировали 99 300 заболевших COVID-19. Из них 92 094 человека выздоровели, а 2 580 человек умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 3 007 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране в стране COVID-19 диагностировали у 2 395 404 человек. Из них выздоровели 2 245 144 пациентов, а умерли 55 720 человек.