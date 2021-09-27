Суд смягчил арест подозреваемому в убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева смягчил домашний арест для обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично. Изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенное время суток с применением электронного средства контроля, запретив оставлять место проживания... в период времени с 23:00 до 6:00», — говорится в определении суда, оглашенном в понедельник.



Срок действия меры пресечения — два месяца, до 27 ноября 2021 года.



Также на Антоненко возложены дополнительные обязательства.



Кроме того, суд продлил на два месяца ночной домашний арест обвиняемой Юлии Кузьменко. Обвиняемой Яне Дугарь суд продлил до 27 ноября срок действия дополнительных обязательств.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.



25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.