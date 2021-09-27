Мережко: Россию нужно выдворить из Совета Европы

Россию, которая нарушает основные ценности и принципы Совета Европы, необходимо исключить из этой международной организации. Об этом во время выступления в Страсбурге во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал вице-президент ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко, передает «Укринформ».



«РФ открыто заявляет, что у нее нет никакого намерения осуществлять резолюции по ситуации в Крыму. Напротив, РФ использует свою машину массовой пропаганды, чтобы создать иллюзию благополучия в Крыму... Поведение РФ никак не может соответствовать ценностям и принципам, на которых строится наша организация. Вывод очень простой — РФ нужно выдворить из Совета Европы», — заявил он.



При этом Мережко подчеркнул, что ситуация с правами человека существенно ухудшилась в РФ и на оккупированных Россией территориях. В частности, были задержаны крымские татары и активисты, некоторые из них стали объектами пыток.



В свою очередь председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий по видеосвязи заявил, что «это все абсолютная ложь». Он также выразил возмущение, что российская делегация не может присутствовать на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за «вакцинных» ограничений.



В Страсбурге 27 сентября открылась осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сессия, которая продлится до 30 сентября, сосредоточится на праве на здоровую окружающую среду, вопросах, связанных с изменением климата, и миграции.



Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за «вакцинных» ограничений. В частности, Франция не признает российскую вакцину «Спутник V» и в связи с этим ограничила российских депутатов в передвижениях. Российская делегация следит за работой дистанционно.