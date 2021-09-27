Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября

27 сентября 2021, 22:18

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 163 случая заражения коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной властям территории диагностировали 99 300 заболевших COVID-19. Из них 92 094 человека выздоровели, а 2 580 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 67 случаев коронавируса, три человека умерли. С начала пандемии выявлено 32 593 заболевших: 27 786 человек выздоровели, а 1 075 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 102 заболевших, шесть человек умерли. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 12 596 заболевших: 9 430 человек выздоровели, а 1 256 — умерли.

Экономика

Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности неподконтрольной Украине части Донбасса более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).

Общество

Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке «ДНР» угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября
13:54
На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда
11:01
На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки
09:10
«ЛНР»: 102 заболевших ковидом и 6 умерших за сутки
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
21:10
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
10:43
«ЛНР»: 136 заболевших и 15 умерших от COVID-19
22:16
В Донецке показали очередь из «скорых» под ковидной больницей
21:20
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
16:40
«ДНР» снова откроет пункт пропуска в начале недели на один день
13:36
В Донецке продолжаются поиски пропавшего во время пожара горняка
10:41
«ЛНР»: 23 человека умерли от ковида за сутки
10:11
На шахте Засядько в Донецке пока не нашли одного горняка, который пропал при пожаре
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 сентября
20:56
«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида
все новости
23:27
Ермак: Украина хочет провести Нормандский саммит до ухода Меркель с поста канцлера
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября
21:33
Мережко: Россию нужно выдворить из Совета Европы
20:47
Жители ОРДЛО могут получить «пакет малыша» — порядок действий
19:43
Суд смягчил арест подозреваемому в убийстве Шеремета
19:06
ПАСЕ отклонила претендентов Украины на должность судьи ЕСПЧ
18:15
Боевики дважды открывали огонь на Донбассе
16:32
Минздрав подготовил приказ об обязательной вакцинации педагогов и чиновников
15:49
Еще 163 человека заболели ковидом в Донецкой области
14:51
На Луганщине четырех руководителей таможни заподозрили в коррупции
14:22
Будапешт договорился с Москвой о поставках газа в обход Украины. Киев разочарован
13:54
На шахтах «ДНР» нашли многочисленные нарушения норм охраны труда
13:17
Коронавирус в Луганской области: 67 заболевших и трое умерших за сутки
11:36
СМИ: Россия выделит на нужды «ДНР» и «ЛНР» более 900 миллиардов рублей
11:01
На шахте в Донецке поиски пропавшего горняка продолжаются четвертые сутки
все новости
ВИДЕО
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20
Люди бегут от «ДНР»: чем не угодил «русский мир»? Дайджест НД ►
19 сентября, 22:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция