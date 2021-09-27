По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 163 случая заражения коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной властям территории диагностировали 99 300 заболевших COVID-19. Из них 92 094 человека выздоровели, а 2 580 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 67 случаев коронавируса, три человека умерли. С начала пандемии выявлено 32 593 заболевших: 27 786 человек выздоровели, а 1 075 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 102 заболевших, шесть человек умерли. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 12 596 заболевших: 9 430 человек выздоровели, а 1 256 — умерли.



Экономика



Россия в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности неподконтрольной Украине части Донбасса более 900 миллиардов рублей (около 330 миллиардов гривен).



Общество



Почти 450 нарушений норм охраны труда зафиксировали на подконтрольных группировке «ДНР» угольных предприятиях в ходе проверки состояния средств перевозки людей и грузов по горным выработкам.



Подписывайтесь на рассылку: