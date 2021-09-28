Украинский военный пострадал на Донбассе от обстрела

Украинский военнослужащий сегодня, 28 сентября, получил ранение в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями позиций вблизи села Крымское в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что раненый военный находится в госпитале, состояние его здоровья — удовлетворительное



В штабе подчеркнули, что в направлении Крымского НВФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность», — заявила украинская сторона.



За минувшие сутки, 27 сентября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе. Огонь велся по позициям в районе Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4, Причепиловки.



Группировка «ДНР» заявила про обстрелы своих позиций в районе Широкой Балки и Ужовки (Ленинского).



Группировка «ЛНР» заявила о нарушениях «режима тишины» Молодежного, Желобка, Золотого-5.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.