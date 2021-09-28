Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА

СММ ОБСЕ потеряла контроль над управлением беспилотника во время мониторинга вблизи участка разведения в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ.
26 сентября патруль СММ управлял беспилотником малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заблаговременно.
Сперва БПЛА подвергался глушению, после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением летательного аппарата.
Два боевика «ЛНР» вернули команде миссии БПЛА, у которого были значительные повреждения, включая повреждения 2 пропеллеров, камеры, корпуса и лопастей пропеллера