Мониторингу ОБСЕ возле участка разведения в Золотом мешало глушение БПЛА

СММ ОБСЕ потеряла контроль над управлением беспилотника во время мониторинга вблизи участка разведения в районе Золотого Луганской области. Об этом сообщается в отчете СММ.



26 сентября патруль СММ управлял беспилотником малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заблаговременно.



Сперва БПЛА подвергался глушению, после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением летательного аппарата.



Два боевика «ЛНР» вернули команде миссии БПЛА, у которого были значительные повреждения, включая повреждения 2 пропеллеров, камеры, корпуса и лопастей пропеллера