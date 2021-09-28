Ковид в Донецкой области: Еще 528 заболевших и 4 смерти

За минувшие сутки, 27 сентября, в Донецкой области выявили 528 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, 236 ранее заболевших выздоровели, а 4 человека умерли.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины диагностировали 99 828 заболевших COVID-19. Из них 92 330 человека выздоровели, а 2 584 человека умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 552 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране в стране COVID-19 диагностировали у 2 401 956 человек. Из них выздоровел 2 248 071 пациент, а умерли 55 863 человека.