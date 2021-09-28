Ковид на Луганщине: более 300 заболевших, девятеро умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 337 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще девять больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 52, Рубежное — 26, Северодонецк — 62, Беловодск — 4, Белокуракино — 5, Кременная — 15, Марковка — 9, Новоайдар — 12, Новопсков — 23, Попасная — 36, Сватово — 39, Станица Луганская — 11 Стробельськ — 37, Троицк — 6.



С начала пандемии зафиксировано 32 930 случаев инфицирования. Из них 27 937 человек выздоровели, 1084 — умерли.