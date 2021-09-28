Кулеба не ожидает смены курса Германии в отношениях с Украиной

Даже если саммит лидеров Нормандской четверки по урегулированию на Донбассе пройдет еще при участии канцлера Ангелы Меркель, то его решения и взятые на нем обязательства останутся актуальными и для нового правительства Германии, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии», — сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.



Министр указал, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно.



«Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским. Оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц), и господин Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет) нам понятны. Но самое важное здесь — каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Христианские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю», — указал Кулеба.